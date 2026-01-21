Прокуратура Рязанской области проконтролирует аварийные дома в Федоровском

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ситуацию с аварийными дома № 2 и № 3 по улице Новоселов в селе Федоровское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это значит, что они подлежат сносу в течение пяти лет с момента соответствующего заключения. Однако проверка установила, что переселение жильцов так и не произошло.

Теперь прокуратура направила обращение главе Захаровского муниципального округа для защиты жилищных прав собственников квартир. Документ рассматривается — прокурор района контролирует ситуацию.

Фото: прокуратура Рязанской области.