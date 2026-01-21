Прокуратура добилась выдачи медицинских изделий жительнице Рязани

После вмешательства прокуратуры 75-летняя жительница Железнодорожного района Рязани получила необходимые медицинские изделия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Проверка проводилась по обращению женщины с сахарным диабетом, которая в октябре 2025 года не смогла получить тест-полоски к глюкометру «Контур Плюс» из-за их временного отсутствия в регионе.

После вмешательства прокуратуры женщине выдали рецепт на тест-полоски «Айчек», которые получили одновременно с глюкометром.