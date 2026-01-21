Почти 2 тысячам многодетных семей пересчитали пенсию в Рязанской области

В Соцфонде отметили, что с начала года в Рязанской области при назначении пенсии в страховой стаж матери включаются периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Данные изменения применяются не только к женщинам, которые выйдут на пенсию в 2026 году, но и к тем, кто уже является пенсионером. На текущий момент произведён перерасчёт пенсий 1721 многодетной мамы с пятью и более детей.

