Очевидцы сообщили, что в Рязани водитель минивэна сбил подростка и скрылся

По словам рязанцев, водитель черного минивэна сбил подростка на пешеходном переходе и уехал. Информации о состоянии ребенка нет. Водителя призывают к ответственности.