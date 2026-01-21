Очевидцы сообщили, что в Рязани водитель минивэна сбил подростка и скрылся
Очевидцы сообщили, что в Рязани водитель минивэна сбил подростка и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Дороги рязани».
По словам рязанцев, водитель черного минивэна сбил подростка на пешеходном переходе и уехал.
Информации о состоянии ребенка нет.
Водителя призывают к ответственности.