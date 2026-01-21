Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 393
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
828
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 684
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 721
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Очевидцы сообщили, что в Рязани водитель минивэна сбил подростка и скрылся
По словам рязанцев, водитель черного минивэна сбил подростка на пешеходном переходе и уехал. Информации о состоянии ребенка нет. Водителя призывают к ответственности.

Очевидцы сообщили, что в Рязани водитель минивэна сбил подростка и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Дороги рязани».

По словам рязанцев, водитель черного минивэна сбил подростка на пешеходном переходе и уехал.

Информации о состоянии ребенка нет.

Водителя призывают к ответственности.