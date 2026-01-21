ННЦК: около половины кроссовок на маркетплейсах являются контрафактом

В российских онлайн-магазинах каждый второй комплект кроссовок или кед оказывается поддельным. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» («ННЦК») Ирина Бушина.

«Доля контрафакта кроссовок и кед на маркетплейсах составляет 49%. Эта внушительная цифра демонстрирует масштаб проблемы и необходимость принятия мер по защите рынка», — сказала Бушина.

По её словам, Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по доле контрафакта, составляя 59%. В Дальневосточном федеральном округе обнаружено 56% подделок, а в Северо-Западном — 52%. «Ненамного лучше дела обстоят в Южном, Уральском и Центральном округах, где доля контрафакта составляет 45%, 49% и 47% соответственно», — отметила спикер.