На владельца «Читай-города» составили протокол о пропаганде ЛГБТ*

В ведомство поступил протокол по статье 6.21 КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Подробности претензий не раскрываются, заседание пока не назначено. Отмечается, что организации грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток. *Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

На ООО «Грамота», управляющую сетью книжных магазинов «Читай-город», оформили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Йошкар-Олинский городской суд.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.