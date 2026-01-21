МЖД: в 2025 году на рязанских ж/д переездах не произошло ни одного ДТП
При этом в 2024 году была зарегистрирована одна авария. Отмечается, что для повышения безопасности в 2025 году в Рязанской области отремонтировали 23 ж/д переезда. На проезжей части уложили асфальт. Кроме того, в течение года железнодорожники совместно с сотрудниками ГАИ проводили рейды.
В 2025 году на ж/д переездах в Рязанской области не произошло ни одного ДТП. При этом в 2024 году была зарегистрирована одна авария, сообщили в пресс-службе МЖД.
Отмечается, что для повышения безопасности в 2025 году в Рязанской области отремонтировали 23 ж/д переезда. На проезжей части уложили асфальт.
Кроме того, в течение года железнодорожники совместно с сотрудниками ГАИ проводили рейды.