МВД РФ: иностранцы должны заменять ВНЖ в 14, 20 и 45 лет

В пресс-службе ведомства отметили, что заявление о замене вида на жительство (ВНЖ) можно подать в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России или в ФГУП «Паспортистско-визовая служба» МВД России. Иностранные граждане должны предоставить заявление, четыре фотографии 3,5×4,5 см, документ, удостоверяющий личность, и действующий ВНЖ. Также необходимо оплатить государственную пошлину и предъявить квитанцию об оплате.

Вид на жительство в России для иностранных граждан необходимо обновлять в 14, 20 и 45 лет. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты» со ссылкой на заявление миграционной службы Министерства внутренних дел РФ.

