Минтранс сообщил, что упавшее в Солотче дерево убрали

Упавшее в Солотче дерево убрали. Об этом сообщил региональный минтранс под постом в телеграме. «Здравствуйте. Упавшее дерево убрали с проезжей части», — сказано в сообщении. Ранее, рязанцы писали о том, что выезд из Солотчи перекрыт.