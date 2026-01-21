Минтранс сообщил, что упавшее в Солотче дерево убрали
Упавшее в Солотче дерево убрали. Об этом сообщил региональный минтранс под постом в телеграме. «Здравствуйте. Упавшее дерево убрали с проезжей части», — сказано в сообщении. Ранее, рязанцы писали о том, что выезд из Солотчи перекрыт.
