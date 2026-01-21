Магнитная буря на Земле начала ослабевать

Отмечается, что ко второй половине дня 21 января магнитная буря, продолжающаяся на Земле, начала ослабевать. В настоящее время её интенсивность снизилась до уровня средней магнитной бури G2. В ближайшие часы тенденция к ослабления возмущений геомагнитного поля сохранится.