Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с прошлого года

К 16:00 по московскому времени курс доллара упал на 53 копейки по сравнению с предыдущим закрытием и составил 77,02 рубля. За несколько минут до этого он опускался до 76,98 рубля.

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей и достиг отметки, которая не наблюдалась с конца декабря 2025 года. Об этом сообщило издание «Прайм».

Когда летом прошлого года на Московской бирже приостановили торги долларом, курс юаня стал единственным значимым индикатором для рубля.