Курьер мошенников, обманувших 83-летнего рязанца на 1,2 млн, заключен под стражу

Установлено, что неизвестные предложили 83-летнему пенсионеру бесплатно заменить приборы учета. После разговора ему позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и сообщили, что злоумышленники пытаются нелегально отправить деньги за границу. Отмечается, что аферисты убедили рязанца перевести сбережения на «безопасные» счета, передав их инкассатору. Рязанец снял более 1,2 млн рублей и отдал 24-летнему жителю Подмосковья, которого задержали полицейские. Курьеру мошенников Московский райсуд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Курьер мошенников, обманувших 83-летнего рязанца на 1,2 млн рублей, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что неизвестные предложили 83-летнему пенсионеру бесплатно заменить приборы учета. После разговора ему позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и сообщили, что злоумышленники пытаются нелегально отправить деньги за границу.

Отмечается, что аферисты убедили рязанца перевести сбережения на «безопасные» счета, передав их инкассатору.

Рязанец снял более 1,2 млн рублей и отдал 24-летнему жителю Подмосковья, которого задержали полицейские.

Курьеру мошенников Московский райсуд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.