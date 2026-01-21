Госжилинспекция выдала предостережение после проверки придомовой территории

В Рязани проверили придомовую территорию дома № 5 к.1 по улице Соколовская. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

Территория находится в удовлетворительном состоянии, но инспекция выдала предостережение УК по очистке кровли от наледи и сосулек. Контроль за деятельностью управляющих организаций проводится не только в Рязани, но и в населенных пунктах Рязанской области.

Фото: Госжилинспекция Рязанской области.