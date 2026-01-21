Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.82 0.06 21/01
ЦБ EUR 91.2 1.04 21/01
Нал. USD 78.29 / 78.30 21/01 16:00
Нал. EUR 91.00 / 91.76 21/01 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 359
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
816
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 663
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдума приняла в первом чтении закон о допконтроле за решениями ФАС
Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за исполнением решений и предписаний Федеральной антимонопольной службы в сфере тарифного регулирования. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за исполнением решений и предписаний Федеральной антимонопольной службы в сфере тарифного регулирования. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект позволяет ФАС самостоятельно пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии в течение срока их действия, если региональные регуляторы два и более раза не исполняют предписания службы. Также правительство получит право устанавливать порядок распределения необходимой валовой выручки между сетевыми организациями при устранении нарушений в рамках госконтроля в электроэнергетике.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что изменения повысят прозрачность и ответственность в сфере тарифообразования.