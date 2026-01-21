Госдума приняла в первом чтении закон о допконтроле за решениями ФАС

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за исполнением решений и предписаний Федеральной антимонопольной службы в сфере тарифного регулирования. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект позволяет ФАС самостоятельно пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии в течение срока их действия, если региональные регуляторы два и более раза не исполняют предписания службы. Также правительство получит право устанавливать порядок распределения необходимой валовой выручки между сетевыми организациями при устранении нарушений в рамках госконтроля в электроэнергетике.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что изменения повысят прозрачность и ответственность в сфере тарифообразования.