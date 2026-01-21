Год назад в ДТП погиб многодетный рязанец, УМВД до сих пор не провело экспертизы

Следствие по делу о гибели 47-летнего многодетного отца в ДТП в Касимовском районе вновь продлили, на этот раз до 29 января. Об этом говорится в ответе УМВД по Рязанской области, которое получил адвокат вдовы. Документ есть в распоряжении редакции РЗН. Инфо.

Следствие по делу о гибели 47-летнего многодетного отца в ДТП в Касимовском районе вновь продлили, на этот раз до 29 января. Об этом говорится в ответе УМВД по Рязанской области, которое получил адвокат вдовы. Документ есть в распоряжении редакции РЗН. Инфо.

Согласно ответу УМВД, 29 декабря 2025 года расследование дела приостанавливали по инициативе следователя. Но в тот же день решение отменил руководитель следственного отдела МВД «Касимовский», продлив срок расследования до 29 января 2026 года.

Несмотря на то, что авария произошла еще 22 января 2025 года, ключевая комплексная медико-криминалистическая и автотехническая экспертиза до сих пор не завершена — ее срок перенесен на 1 марта 2026 года, говорится в документе.

«Длительность расследования обусловлена необходимостью проведения судебных экспертиз, направленных на установление причинно-следственной связи между полученными погибшим телесными повреждениями и произошедшим дорожно-транспортным происшествием», — написали в УМВД по Рязанской области.

Кроме того, в УМВД отреагировали на факты того, что супруге умершего в ДТП рязанца не сообщают о продлении сроков расследования. В документ прикрепили шесть приложений с уведомлениями о продлении.

«Я каждый раз это узнаю только через адвоката. Мне ничего не приходило через почту, не было никаких извещений. Как я докажу отсутствие писем», — задалась вопросом женщина.

Ранее вдова погибшего Мария рассказывала РЗН. инфо, что 22 января 2025 года в Касимовском районе ее 47-летний муж, отец троих детей, по дороге на работу сбил лося у поворота на село Шостье.

Получив травмы, он остался в машине, ожидая скорую помощь. В этот момент в его неподвижный автомобиль врезался Volkswagen, несмотря на попытки очевидцев остановить водителя. От удара машина улетела в кювет.

Пострадавший вышел из машины самостоятельно и был в сознании, однако через шесть дней, 28 января, скончался в рязанской больнице.

Врезавшийся в машину погибшего, водитель Volkswagen привел другую версию. По словам 73-летнего мужчины, он ехал на прием к врачу и заметил стоявшую без габаритных огней машину слишком поздно, поэтому произошло столкновение. После ДТП он якобы остановился спустя 70-100 метров, осмотрел только свой автомобиль и решил, что вторая машина брошена, поэтому уехал с места происшествия.

Уголовное дело завели спустя семь месяцев после ДТП.

Напомним, вдова погибшего обеспокоена тем, что срок расследования постоянно продлевается.