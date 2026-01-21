Рязань
ГД приняла законопроект о запрете депортации воевавших в армии РФ иностранцев
Отмечается, что законопроект расширяют перечень оснований для отказа в экстрадиции иностранных граждан. Изменения касаются лиц, служивших или служащих по контракту в Вооружённых Силах России и участвовавших в боевых действиях. Эти граждане освобождаются от депортации, реадмиссии, запрета на пребывание в РФ, а также от отказа в выдаче или аннулирования патента, вида на жительство и разрешения на временное проживание.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий депортацию иностранцев-участников боевых действий в составе Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщили «Известия».

«Государственная Дума на пленарном заседании 21 января приняла в I чтении пакет из трех законопроектов, которые направлены на усиление правовой защиты иностранных граждан, которые проходили или проходят военную службу в Вооруженных Силах РФ», — говорится на сайте ГД.

Отмечается, что законопроект расширяют перечень оснований для отказа в экстрадиции иностранных граждан. Изменения касаются лиц, служивших или служащих по контракту в Вооружённых Силах России и участвовавших в боевых действиях. Эти граждане освобождаются от депортации, реадмиссии, запрета на пребывание в РФ, а также от отказа в выдаче или аннулирования патента, вида на жительство и разрешения на временное проживание.