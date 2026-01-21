Диггер показал, как выглядят подземные реки и ручьи в Рязани

Диггер Денис Мурушкин рассказал про Кузьмин ручей, который идет под землей от парка имени Юрия Гагарина, а выходит на поверхность около проезда Шабулина. По словам краеведа, ранее здесь располагалось поселение рязанского помещика. В настоящее время на территории находятся гаражные кооперативы. Кузьмин ручей впадает в озеро Дикая утка, приток Трубежа. Денис Мурушкин также рассказал про рязанскую реку Лыбедь, которая находится в коллекторе под землей. В сюжете уточнили, ранее здесь ходили лодки с товарами, а река выступала в роли важного торгового пути.

Рязанский диггер и краевед Денис Мурушкин показал, как выглядят подземные реки и ручьи на территории города. Соответствующие кадры опубликовала ГТРК «Ока».

В сюжете отметили, что в Рязани и Рязанском округе протекают 22 реки и ручья. Однако некоторые из них скрыты от глаз жителей.

Диггер Денис Мурушкин рассказал про Кузьмин ручей, который идет под землей от парка имени Юрия Гагарина, а выходит на поверхность около проезда Шабулина. По словам краеведа, ранее здесь располагалось поселение рязанского помещика. В настоящее время на территории находятся гаражные кооперативы. Кузьмин ручей впадает в озеро Дикая утка, приток Трубежа.

Денис Мурушкин также рассказал про рязанскую реку Лыбедь, которая находится в коллекторе под землей. В сюжете уточнили, ранее здесь ходили лодки с товарами, а река выступала в роли важного торгового пути.

Как рассказали в сюжете, по подземным рекам Рязани проводятся экскурсии, но они противопоказаны людям, имеющим астму и клаустрофобию, а также женщинам.

«Когда человек погружается в недра Рязани, необходимо ходить против течения, против воды. Потому что, если мы пойдём по течению, тем самым мы заиливаем свою дорогу, и есть вероятность попасть в яму, из которой, к сожалению, будет трудно выбраться. А в худшем случае — вообще не выбраться», — заявил диггер Мурушкин.

Кроме того, отмечается, что при спуске в подземный коллектор понадобятся болотные сапоги, длинная трость, каска, перчатки, фонарики, аптечка и кислородный баллон.

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью РЗН. инфо рассказал, что принято решение поднять Лыбедь на поверхность. Планируется сделать это на одном из участков бульвара после стадиона в сторону ЦПКиО.

Фото: скриншоты из выпуска «Вести-Рязань».