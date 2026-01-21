Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.82 0.06 21/01
ЦБ EUR 91.2 1.04 21/01
Нал. USD 78.29 / 78.30 21/01 16:00
Нал. EUR 91.00 / 91.76 21/01 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 359
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
816
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 663
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Диггер показал, как выглядят подземные реки и ручьи в Рязани
Диггер Денис Мурушкин рассказал про Кузьмин ручей, который идет под землей от парка имени Юрия Гагарина, а выходит на поверхность около проезда Шабулина. По словам краеведа, ранее здесь располагалось поселение рязанского помещика. В настоящее время на территории находятся гаражные кооперативы. Кузьмин ручей впадает в озеро Дикая утка, приток Трубежа. Денис Мурушкин также рассказал про рязанскую реку Лыбедь, которая находится в коллекторе под землей. В сюжете уточнили, ранее здесь ходили лодки с товарами, а река выступала в роли важного торгового пути.

Рязанский диггер и краевед Денис Мурушкин показал, как выглядят подземные реки и ручьи на территории города. Соответствующие кадры опубликовала ГТРК «Ока».

В сюжете отметили, что в Рязани и Рязанском округе протекают 22 реки и ручья. Однако некоторые из них скрыты от глаз жителей.

Диггер Денис Мурушкин рассказал про Кузьмин ручей, который идет под землей от парка имени Юрия Гагарина, а выходит на поверхность около проезда Шабулина. По словам краеведа, ранее здесь располагалось поселение рязанского помещика. В настоящее время на территории находятся гаражные кооперативы. Кузьмин ручей впадает в озеро Дикая утка, приток Трубежа.

Денис Мурушкин также рассказал про рязанскую реку Лыбедь, которая находится в коллекторе под землей. В сюжете уточнили, ранее здесь ходили лодки с товарами, а река выступала в роли важного торгового пути.

Как рассказали в сюжете, по подземным рекам Рязани проводятся экскурсии, но они противопоказаны людям, имеющим астму и клаустрофобию, а также женщинам.

«Когда человек погружается в недра Рязани, необходимо ходить против течения, против воды. Потому что, если мы пойдём по течению, тем самым мы заиливаем свою дорогу, и есть вероятность попасть в яму, из которой, к сожалению, будет трудно выбраться. А в худшем случае — вообще не выбраться», — заявил диггер Мурушкин.

Кроме того, отмечается, что при спуске в подземный коллектор понадобятся болотные сапоги, длинная трость, каска, перчатки, фонарики, аптечка и кислородный баллон.

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью РЗН. инфо рассказал, что принято решение поднять Лыбедь на поверхность. Планируется сделать это на одном из участков бульвара после стадиона в сторону ЦПКиО.

Фото: скриншоты из выпуска «Вести-Рязань».