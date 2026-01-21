Автошколы введут новые правила обучения с марта

Для водителей категории «B» увеличат часы практики: можно будет тренироваться на автопредприятиях, сообщил депутат. Обучение станет удобнее — теорию можно изучать онлайн, а для получения категории нужно освоить только дополнительные модули. Также поправки изменят подход к оказанию первой помощи. В теорию добавят правила взаимодействия с водителями электросамокатов, а также порядок использования электронных документов.

С марта 2026 года в России вступят в силу обновлённые правила обучения в автошколах. Теоретическую часть курса можно будет осваивать удалённо, а время, отведённое на практическую подготовку для водителей категории «В», возрастёт. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

МВД уже разработало порядок оценки эффективности автошкол.

«Приказ Минпросвещения об утверждении обновленных примерных программ обучения водителей вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать в течение шести лет, до 2032 года», — сообщил депутат, подчеркнув, что этот документ способствует улучшению качества подготовки в автошколах.

