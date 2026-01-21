Анализ сердечно-сосудистых рисков включили в ОМС

«Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, на однократное определение уровня липопротеида (а) в крови у всех пациентов в возрастном интервале 18-40 лет и оценку липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды) у пациентов в возрасте 18-39 лет — один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше — один раз в 3 года».

Россияне в возрасте от 18 лет имеют возможность бесплатно сдать анализ на уровень липопротеидов в крови — исследование помогает выявить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания на 2026, 2027 и 2028 годы.

«Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, на однократное определение уровня липопротеида (а) в крови у всех пациентов в возрастном интервале 18-40 лет и оценку липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды) у пациентов в возрасте 18-39 лет — один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше — один раз в 3 года», — говорится в документе.

Отклонения в уровне липопротеидов, содержащихся в крови пациента, могут указывать на нарушения в липидном обмене, что известно как дислипидемия. Это состояние представляет серьёзную угрозу: увеличивает риск возникновения атеросклероза, инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца.