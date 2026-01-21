43-летний рязанец «заменял энергетиками воду» и слег с инсультом

Отмечается, что у мужчины онемела левая сторона тела и появилось нарушение координации. Скорая доставила его в ОКБ. При обследовании пациенту измерили давление, результат показал 265/155, что свидетельствовало об опасном гипертоническом кризе, уточнили в ОКБ. Диагноз «инсульт» подтвердился. При этом, как рассказала супруга, муж не курил и не злоупотреблял алкоголем. Результаты обследования не показали ни врожденных патологий, ни других типичных причин инсульта. Позже выяснилось, что мужчина регулярно употреблял энергетики — около семи-восьми банок в день, «заменяя ими воду».

Врачи ОКБ провели мужчине тромболитическую терапию (растворили тромб и восстановили кровоток в закупоренном сосуде специальными препаратами).

Пациент находился под наблюдением врачей пять дней. В удовлетворительном состоянии его выписали.

Фото: ОКБ.