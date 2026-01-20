За сутки в Рязанской области зафиксировали около 300 нарушений ПДД

Инспекторы ДПС выявили 288 нарушений ПДД, в том числе 1 факт отказа от прохождения медицинского освидетельствования и 1 факт повторного управления в состоянии опьянения. Также выявлено 70 нарушений, связанных с тонировкой, 19 нарушений допустили водители грузовых автомобилей.