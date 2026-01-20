Врачи обнаружили злокачественные опухоли у 7 рязанок во время маммографии

Всего в 2025 году маммографическое обследование в поликлинике Рязанского кардиодиспансера прошли 2682 человек. Подозрения на наличие злокачественных новообразований выявлены у 72, у 7 пациенток — подтверждены.