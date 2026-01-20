Врачи дали рекомендации людям с аллергией на мороз

При аллергии на мороз человеку становится хуже при согревании, его общая реакция выражена слабостью, наблюдается свистящее дыхание, падение артериального давления. Россиянам страдающим аллергией на мороз рекомендуют избегать резких перепадов температуры, одеваться слоями, закрывать шею и лицо шарфом, носить перчатки.