Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-3°
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-8°
ЦБ USD 77.82 0.06 21/01
ЦБ EUR 91.2 1.04 21/01
Нал. USD 78.02 / 78.50 20/01 18:20
Нал. EUR 90.70 / 92.30 20/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 110
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
759
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 459
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 444
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Врачи дали рекомендации людям с аллергией на мороз
При аллергии на мороз человеку становится хуже при согревании, его общая реакция выражена слабостью, наблюдается свистящее дыхание, падение артериального давления. Россиянам страдающим аллергией на мороз рекомендуют избегать резких перепадов температуры, одеваться слоями, закрывать шею и лицо шарфом, носить перчатки.

Врачи дали рекомендации людям с аллергией на мороз. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

При аллергии на мороз человеку становится хуже при согревании, его общая реакция выражена слабостью, наблюдается свистящее дыхание, падение артериального давления.

Россиянам страдающим аллергией на мороз рекомендуют избегать резких перепадов температуры, одеваться слоями, закрывать шею и лицо шарфом, носить перчатки.