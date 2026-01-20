В Сараях появилась новая улица
В Сараях появилась новая улица — Аграрная. Улица будет состоять из 30 жилых домов, площадью от 72 до 115 квадратных метров. Как рассказали в администрации округа, основная часть строительных работ уже выполнена. Улице дали название, а домам присвоили нумерацию с первого по тридцатый. Эти сведения занесены в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).
Как рассказали в администрации округа, основная часть строительных работ уже выполнена. Улице дали название, а домам присвоили нумерацию с первого по тридцатый. Эти сведения занесены в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).