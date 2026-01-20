В Санкт-Петербурге поклонница Виктора Цоя скончалась у его могилы
В Санкт-Петербурге поклонница Виктора Цоя скончалась у его могилы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
47-летняя петербурженка приехала на кладбище с двумя приятелями. Как уточняется, компания часто выпивала у могил известных музыкантов.
В один момент женщине стало плохо, она упала со скамейки и умерла.
Приятелей погибшей задержали. Предположительно, причина смерти заключается в некачественном алкоголе.
Фото: Плохие новости.