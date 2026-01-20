В рязанском ЖК «Еврокласс-4» будет теплая крытая песочница и кинопроектор

ГК «Зелёный сад — наш дом» создаст в «Евроклассе-4» уникальное пространство, где дети смогут играть круглый год, а мамы отдыхать. Впервые в городе на стилобате жилого комплекса будет теплая крытая песочница с кинопроектором и скалодромом. Уточняется, что здесь можно строить замки и смотреть мультфильмы в любую погоду.
Всесезонный игровой кластер на стилобате включает в себя:
- уединённую зону «Мать и дитя» с ограждением и дверью на магнитном замке для безопасности малыша;
- целый игровой городок с горками, лесенками, канатным парком, разными видами качелей и мягким травмобезопасными покрытием;
- спортивные площадки для футбола и баскетбола;
- бельчатник — только во дворах ГК «Зелёный сад — наш дом»;
- фонтан для отдыха и игр в жаркие летние дни;
- скамейки специально под рост ребёнка;
- отдельную дорожку для безопасной езды на самокате, веломобиле и велосипеде.
Весь стилобат зонирован по возрастам и сценариям так, чтобы отдыхающие не мешали друг другу, а игровые площадки спроектированы в соответствии с актуальными трендами на активные подвижные игры, погружение детей в естественную среду, свободную от информационного шума и гаджетов.
