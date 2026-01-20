Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-3°
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-8°
ЦБ USD 77.76 -0.07 20/01
ЦБ EUR 90.16 -0.38 20/01
Нал. USD 78.19 / 78.50 20/01 16:05
Нал. EUR 91.10 / 92.30 20/01 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 056
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
750
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 420
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 391
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В рязанском ЖК «Еврокласс-4» будет теплая крытая песочница и кинопроектор

ГК «Зелёный сад — наш дом» создаст в «Евроклассе-4» уникальное пространство, где дети смогут играть круглый год, а мамы отдыхать. Впервые в городе на стилобате жилого комплекса будет теплая крытая песочница с кинопроектором и скалодромом. Уточняется, что здесь можно строить замки и смотреть мультфильмы в любую погоду.

Всесезонный игровой кластер на стилобате включает в себя:

  • уединённую зону «Мать и дитя» с ограждением и дверью на магнитном замке для безопасности малыша;
  • целый игровой городок с горками, лесенками, канатным парком, разными видами качелей и мягким травмобезопасными покрытием;
  • спортивные площадки для футбола и баскетбола;
  • бельчатник — только во дворах ГК «Зелёный сад — наш дом»;
  • фонтан для отдыха и игр в жаркие летние дни;
  • скамейки специально под рост ребёнка;
  • отдельную дорожку для безопасной езды на самокате, веломобиле и велосипеде.

Весь стилобат зонирован по возрастам и сценариям так, чтобы отдыхающие не мешали друг другу, а игровые площадки спроектированы в соответствии с актуальными трендами на активные подвижные игры, погружение детей в естественную среду, свободную от информационного шума и гаджетов.

Выбрать квартиру в «Еврокласс-4» можно на сайте: https://www.green-garden.ru/catalog/evroklass4/?type=chess&utm_source=deti_ek4

Телефон: +7 (4912) 77-77-77.

Инвестируйте в счастливое детство и ваш комфорт прямо сейчас.