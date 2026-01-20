В рязанском ЖК «Еврокласс-4» будет теплая крытая песочница и кинопроектор

ГК «Зелёный сад — наш дом» создаст в «Евроклассе-4» уникальное пространство, где дети смогут играть круглый год, а мамы отдыхать. Впервые в городе на стилобате жилого комплекса будет теплая крытая песочница с кинопроектором и скалодромом. Уточняется, что здесь можно строить замки и смотреть мультфильмы в любую погоду.

Всесезонный игровой кластер на стилобате включает в себя:

уединённую зону «Мать и дитя» с ограждением и дверью на магнитном замке для безопасности малыша;

целый игровой городок с горками, лесенками, канатным парком, разными видами качелей и мягким травмобезопасными покрытием;

спортивные площадки для футбола и баскетбола;

бельчатник — только во дворах ГК «Зелёный сад — наш дом»;

фонтан для отдыха и игр в жаркие летние дни;

скамейки специально под рост ребёнка;

отдельную дорожку для безопасной езды на самокате, веломобиле и велосипеде.

Весь стилобат зонирован по возрастам и сценариям так, чтобы отдыхающие не мешали друг другу, а игровые площадки спроектированы в соответствии с актуальными трендами на активные подвижные игры, погружение детей в естественную среду, свободную от информационного шума и гаджетов.

Выбрать квартиру в «Еврокласс-4» можно на сайте: https://www.green-garden.ru/catalog/evroklass 4 /?type=chess&utm_source=deti_ek 4

Телефон: +7 (4912) 77-77-77 .

Инвестируйте в счастливое детство и ваш комфорт прямо сейчас.