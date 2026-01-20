В Рязанской области женщина погибла под колесами поезда
Трагедия произошла днем 20 января на чучковской станции «Ункосово». Тело 71-летней жительницы поселка Авангард нашли недалеко от железнодорожной платформы. Отмечается, что труп находился в месте, где уже заканчивалась платформа для ожидания и посадки в поезда по направлению к Чучкову. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Рязанской области женщина погибла под колесами поезда. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Также в рязанской транспортной полиции подтвердили информацию РЗН. Инфо.
«Произошло травмирование, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, рязанский линейный отдел предупредил о соблюдении мер собственной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.