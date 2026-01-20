В Рязанской области за сутки поймали 70 машин с незаконной тонировкой

В Рязанской области за сутки поймали 70 машин с незаконной тонировкой. 17 нарушений совершили водители грузовиков. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

