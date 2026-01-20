В Рязанской области сгорел жилой дом
Пожар произошел 17 января на улице Дружбы в селе Алексеевка Сараевского округа. На тушение выезжали две спецмашины и шесть человек. Дополнительно привлекали автомобиль местной пожарной охраны. Отмечается, что дом полностью сгорел. Причины пожара установят специалисты.
В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Пожар произошел 17 января на улице Дружбы в селе Алексеевка Сараевского округа.
На тушение выезжали две спецмашины и шесть человек. Дополнительно привлекали автомобиль местной пожарной охраны.
Отмечается, что дом полностью сгорел. Причины пожара установят специалисты.