В Рязанской области сгорел жилой дом

Пожар произошел 17 января на улице Дружбы в селе Алексеевка Сараевского округа. На тушение выезжали две спецмашины и шесть человек. Дополнительно привлекали автомобиль местной пожарной охраны. Отмечается, что дом полностью сгорел. Причины пожара установят специалисты.