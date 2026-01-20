В Рязанской области объявили поиски очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом

ДТП произошло 10 июня 2024 года, примерно в 13:20, на 15-м километре автодороги «Рыбное-Большое Жоково». По предварительной информации полицейских, 65-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилем ВАЗ-2121 «Нива», сбил 71-летнего велосипедиста. В результате происшествия мужчину доставили в больницу, где он от полученных травм скончался. Всех, кто стал очевидцем происшествия, призвали обращаться в Следственный отдел ОМВД России по Рыбновскому району по адресу: Рыбное, площадь Ленина, дом № 26 или по телефону +7 (4913) 75-14-84.

