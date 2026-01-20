В Рязани водитель кроссовера едва не устроил ДТП, момент попал на видео

В Рязани водитель кроссовера едва не устроил ДТП. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел 20 января. На кадрах с видеорегистратора видно, как водитель белого кроссовера выезжает с прилегающей территории сразу на левую полосу, по которой движется другой автомобиль. Водитель легковушки, двигающейся по левой полосе, выехал на встречную полосу и избежал столкновения.

«Ну вот что в голове у этих людей? С прилегающей территории и в левый ряд», — написал водитель.