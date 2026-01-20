В Рязани снова отключили свет
В Рязани снова отключили свет. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
В 15:20 20 января из-за «технологического нарушения» свет отключили по следующим улицам:
- Кальная;
- Касимовское шоссе;
- Касимовский переулок;
- Окская;
- Панферовский переулок;
- Быстрецкая;
- Солотчинское шоссе.
Аварийные бригады проводят ремонтные работы.
Напомним, в 11:55 10 улиц в Рязани остались без света. Позже электроснабжение восстановили.
Фото: РГРЭС.