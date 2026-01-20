В Рязани снова отключили свет

В 15:20 из-за «технологического нарушения» свет отключили по следующим улицам: Кальная; Касимовское шоссе; Касимовский переулок; Окская; Панферовский переулок; Быстрецкая; Солотчинское шоссе. Аварийные бригады проводят ремонтные работы.

Напомним, в 11:55 10 улиц в Рязани остались без света. Позже электроснабжение восстановили.

Фото: РГРЭС.