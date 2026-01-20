В Рязани ожидается похолодание до -33 градусов

В России ожидаются похолодания. Об этом сообщил Александр Шувалов в своем телеграм-канале. На картах аномалий средней температуры воздуха видно, что с 19 по 21 января морозы начнут ослабевать, однако с 22 января температура вновь начнет снижаться. По прогнозам, пик похолодания ожидается к Татьяниному дню 25 января, когда в Москве, Владимире и Рязани могут зафиксировать температуры от -30 до -33 градусов.

Как отмечает специалист, январь 2026 года будет значительно холоднее прошлого, претендуя на звание одного из самых холодных январей XXI века.