В Росстандарте рассказали о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя

В России утвердили новые ГОСТы на системы контроля состояния водителя, известные как алкозамки, которые вступят в силу с 1 мая 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстандарт. По словам представителей Росстандарта, новые документы установят единые методы испытаний алкозамков, что позволит обеспечить надежность устройств, предотвращающих управление автомобилем в состоянии опьянения. Стандарты регламентируют, что алкозамок должен выявлять пары этанола в выдыхаемом воздухе водителя и блокировать двигатель при превышении допустимого уровня алкоголя. В таких случаях устройство будет передавать мониторинговую информацию через инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС».

В России утвердили новые ГОСТы на системы контроля состояния водителя, известные как алкозамки, которые вступят в силу с 1 мая 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

По словам представителей Росстандарта, новые документы установят единые методы испытаний алкозамков, что позволит обеспечить надежность устройств, предотвращающих управление автомобилем в состоянии опьянения.

Стандарты регламентируют, что алкозамок должен выявлять пары этанола в выдыхаемом воздухе водителя и блокировать двигатель при превышении допустимого уровня алкоголя. В таких случаях устройство будет передавать мониторинговую информацию через инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме того, утверждены два новых стандарта: ГОСТ Р 72377-2026, который устанавливает методы функционального тестирования систем, и ГОСТ Р 72378-2026, определяющий методы испытаний индикатора паров этанола.