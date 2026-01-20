Рязань
В Росстандарте рассказали о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя
Кроме того, утверждены два новых стандарта: ГОСТ Р 72377-2026, который устанавливает методы функционального тестирования систем, и ГОСТ Р 72378-2026, определяющий методы испытаний индикатора паров этанола.