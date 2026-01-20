Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-3°
Срд, 21
-4°
Чтв, 22
-8°
ЦБ USD 77.76 -0.07 20/01
ЦБ EUR 90.16 -0.38 20/01
Нал. USD 78.03 / 78.30 20/01 13:30
Нал. EUR 91.30 / 92.29 20/01 13:30
В России официально признали сотни новых профессий
Значительная часть обновлений затронула сферу красоты и здоровья. В классификатор включили профессии косметика-эстетиста, косметолога-визажиста, мастера перманентного макияжа и художественной татуировки, а также ряд специальностей с приставкой «спа-". Отдельно выделили грумеров, фитнес-тренеров и инструкторов, а также медицинские профессии, включая нейропсихологов и врачей-сексологов.

Перечень также расширили за счет профессий в сфере сервиса, контента, образования и технологий. В него вошли бариста, сомелье, коучи, копирайтеры, рерайтеры, SMM-менеджеры, тьюторы, девелоперы, медиаторы, специалисты по беспилотным системам и искусственному интеллекту, а также композиторы, аранжировщики и артисты горлового пения.