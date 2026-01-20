В России официально признали сотни новых профессий

В России с начала 2026 года официально признали сотни современных профессий. Обновленный перечень опубликовали в общероссийском классификаторе профессий и должностей. Каждой новой специальности присвоили отдельный код и идентификатор, связанный с классификатором занятий. Это позволяет указывать такие профессии в официальных документах, трудовых договорах и отчетности.

В России с начала 2026 года официально признали сотни современных профессий. Обновленный перечень опубликовали в общероссийском классификаторе профессий и должностей.

Каждой новой специальности присвоили отдельный код и идентификатор, связанный с классификатором занятий. Это позволяет указывать такие профессии в официальных документах, трудовых договорах и отчетности.

Значительная часть обновлений затронула сферу красоты и здоровья. В классификатор включили профессии косметика-эстетиста, косметолога-визажиста, мастера перманентного макияжа и художественной татуировки, а также ряд специальностей с приставкой «спа-". Отдельно выделили грумеров, фитнес-тренеров и инструкторов, а также медицинские профессии, включая нейропсихологов и врачей-сексологов.

Перечень также расширили за счет профессий в сфере сервиса, контента, образования и технологий. В него вошли бариста, сомелье, коучи, копирайтеры, рерайтеры, SMM-менеджеры, тьюторы, девелоперы, медиаторы, специалисты по беспилотным системам и искусственному интеллекту, а также композиторы, аранжировщики и артисты горлового пения.