В России могут ужесточить теоретический экзамен на права

Проект ужесточения правил проведения теоретического экзамена подготовлен для внесения в правительство. Общественное обсуждение завершено, сейчас идет подведение его итогов. Ранее МВД предложило ввести дополнительные правила для сдачи экзаменов на «права». Планируют запретить использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники на экзамене. Срок сдачи практики хотят сократить с 180 до 60 дней.