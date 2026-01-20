Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...

В Роскосмосе рассказали, что происходит на МКС на фоне мощной вспышки на Солнце
Российский экипаж МКС продолжает работу в штатном режиме, несмотря на слухи о возможной эвакуации из-за солнечной вспышки и геомагнитных возмущений. «Роскосмос» опроверг сообщения о том, что космонавты укрылись в модуле «Звезда» по протоколу Safe Haven. Повышенная солнечная активность не повлияла на работу станции и не угрожает здоровью экипажа. Эти слухи появились после заявлений о радиационном шторме уровня S4, но представители «Роскосмоса» подтвердили, что полет идет по графику, а здоровье космонавтов под контролем.

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) продолжает выполнять свои задачи в штатном режиме, несмотря на недавние сообщения о возможной эвакуации. Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» опровергла слухи о том, что космонавты вынуждены укрыться в одном из модулей станции из-за мощной вспышки на Солнце и последовавших геомагнитных возмущений.

По информации «Роскосмоса», повышенные геомагнитные условия не оказали негативного влияния на работу МКС, и угроза здоровью экипажа отсутствует. В пресс-релизе также подчеркивается, что сообщения о том, что экипаж активировал протокол радиационной защиты Safe Haven и переместился в российский модуль «Звезда», не соответствуют действительности.

Эти слухи появились после заявлений основателя проекта SpaceWeatherNews Бена Дэвидсона, который говорил об «экстремальном солнечном радиационном шторме» уровня S4.

Представители «Роскосмоса» заверили, что работа МКС продолжается в соответствии с программой полета, а здоровье космонавтов находится под контролем.

Напомним, ранее сообщалось, что начавшаяся на Земле магнитная буря может достигнуть наивысшего уровня. Также на планету обрушились быстрые протоны от Солнца.