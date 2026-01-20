В РГРЭС сообщили об устранении последствий непогоды в Солотче

В РГРЭС сообщили об устранений последствий непогоды в Солотчи. Как уточняется в пресс-службе электросетей, из-за сильных ветров, большого количества снега и морозов произошли перебои с электричеством. Отмечается, что сейчас на месте работают бригады специалистов, которые круглосуточно занимаются восстановлением электроснабжения. Они очищают трассы от упавших деревьев и восстанавливают поврежденные участки. Электроснабжение уже частично восстановлено, однако некоторые районы все еще работают по резервным схемам.

Фото: РГРЭС.