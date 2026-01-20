В Подмосковье мужчина убил жену во время БДСМ-секса

По данным канала, в день трагедии 42-летний Владимир связал свою 22-летнюю супругу, вставил кляп ей в рот, а затем перекрыл нос, чтобы придушить для возбуждения. Однако через несколько минут Владимир вытащил кляп изо рта девушки, бросил ее на кровать и начал душить, пока не убедился, что она мертва. Убийца задержан.

