В музее Петра Семенова-Тян-Шанского в Рязанской области благоустроят территорию
На заседании правительства Рязанской области во вторник, 20 января, и. о. министра культуры Елена Солохина сообщила о планах по благоустройству территории вокруг дома-музея географа и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка Милославского округа.

На заседании правительства Рязанской области во вторник, 20 января, и. о. министра культуры Елена Солохина сообщила о планах по благоустройству территории вокруг дома-музея географа и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка Милославского округа.

Вопрос поднял губернатор Павел Малков, сообщив, что регион активно готовится к юбилейной дате — в 2027 году со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского исполняется 200 лет. Рязанская область примет участие в торжествах на федеральном уровне.

Как уточнила Солохина, в 2024—2025 годах за счет средств регионального бюджета уже проведен ремонт фасада здания, обновлены инженерные коммуникации и выполнен косметический ремонт интерьеров. В 2024 году также закуплено новое музейное оборудование для выставок и постоянной экспозиции.

Благоустройство прилегающей территории музея планируется выполнить за счет гранта, полученного в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Для этого необходимо разработать предпроектные предложения и концепцию.

Напомним, реставрация дома-музея началась в 2024 году: на неё было выделено 41,5 миллионов рублей.

Фото: «Музеи Рязанской области».