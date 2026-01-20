В Minecraft воссоздали Рязанский кремль

Создание проекта продолжалось два месяца. В процессе работы участники команды выбрали различные элементы архитектурного ансамбля кремля и занимались их детальной проработкой. В разработке виртуальной модели Рязанского кремля участвовали Николай Стоцкий, Артём Леонтьев, Борис Грачёв, Кирилл Бирбин, Дмитрий Чёртин, Артём Горюнов, Владислав Занегин, Максим Дубровский, Семён Макаров, Даниил Овдин и Владислав Липатов.