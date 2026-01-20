В Кремле высказались о росте цен в стране на фоне повышения НДС

Со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отмечается, что правительство следит за динамикой цен на товары и услуги на фоне повышения НДС. Представитель Кремля добавил, что ситуация анализируется, по мере необходимости пройдут соответствующие обсуждения. Напомним, с 1 января налог на добавленную стоимость (НДС) вырос с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохранилась для социально значимых товаров. Среди них продукты питания, лекарства и прочее.

