В Госдуме рассказали, в каких случаях россиянам следует заменить полис ОМС

Россиянам необходимо помнить о своевременной замене полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) в ряде случаев, таких как смена имени, фамилии или отчества, а также при наличии ошибок или неточностей в документе. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает RT. По словам парламентария, процесс замены полиса не представляет особой сложности. Для этого достаточно обратиться в страховую организацию или многофункциональный центр (МФЦ) с паспортом, СНИЛС и, если есть возможность, старым полисом. Также возможно инициировать замену в удаленном формате через портал «Госуслуги», направив соответствующую заявку.

С декабря 2022 года новый полис ОМС при замене или утрате выдается в виде выписки из единого регистра застрахованных лиц и штрихового кода. После получения нового документа важно уведомить медучреждение об обновлении данных полиса, добавил Леонов.

Фото: РИА Новости