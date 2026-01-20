В Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКУ уровнем инфляции

Депутаты Госдумы разработали новую инициативу, направленную на ограничение роста платы за ЖКУ в России. Об этом пишут «Известия». Согласно предложению, которое внесут в парламент 20 января, увеличение тарифов не должно превышать уровень инфляции, установленный федеральным бюджетом на следующий год и плановый период. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Сысоев. Сысоев отметил, что повышение в 2025 году платы за жилье и коммунальные услуги во всех регионах страны вызвало панику среди граждан. «Цены на ЖКУ повышаются дважды в год, а реальные доходы практически не растут», — подчеркнул депутат. Он добавил, что данное нововведение поможет снизить долговую нагрузку на семьи и бюджеты регионов.

Депутаты Госдумы разработали новую инициативу, направленную на ограничение роста платы за ЖКУ в России. Об этом пишут «Известия».

Согласно предложению, которое внесут в парламент 20 января, увеличение тарифов не должно превышать уровень инфляции, установленный федеральным бюджетом на следующий год и плановый период. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Сысоев.

Сысоев отметил, что повышение в 2025 году платы за жилье и коммунальные услуги во всех регионах страны вызвало панику среди граждан. «Цены на ЖКУ повышаются дважды в год, а реальные доходы практически не растут», — подчеркнул депутат. Он добавил, что данное нововведение поможет снизить долговую нагрузку на семьи и бюджеты регионов.

По прогнозам, больше всего поднимутся тарифы в Ставропольском крае — на 22% в октябре 2026 года, в Тамбовской и Тюменской областях — на 17,5% и 17,2% соответственно. В других регионах рост составит от 8 до 15%. Это означает, что многие семьи будут вынуждены тратить значительную часть своих доходов на оплату жилья и коммунальных услуг.