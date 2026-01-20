Рязань
В 2025 году россияне потратили 175 млрд рублей на видеоигры
В 2025 году россияне потратили 175 млрд рублей на видеоигры. Об этом сообщило издание Readovka.

По данным статистики, 75% россиян от 14 лет (92 млн) играют в видеоигры, из них 24% — раз в неделю или месяц, 18% — раз в полгода или реже. Аудитория видеоигр в возрасте от 7 лет — до 110 млн (81% населения). За три года доля ежедневных игроков выросла на 11%.

Отмечается, что видеоигры — четвертый по популярности вид досуга после соцсетей, ТВ, кино и музыки. Лидером по числу игроков стал Волгоград (83%). Годовые расходы на игры — 175 млрд рублей, средние затраты — 5,1 тыс. рублей. Большинство россиян считают игры полезными для развития навыков (62%), целеустремленности (60%) и снятия стресса (61%). Родители играют с детьми (40%) и следят за временем (97%).

Также стал известен топ-10 популярных игр: «три в ряд», карточные, маджонг, CS: GO, судоку, Minecraft, «Мир Танков», викторины, головоломки, Roblox.