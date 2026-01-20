Ушёл из жизни российский ультрамарафонец Константин Горохов
Константин Горохов, российский ультрамарафонец, скончался в 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Калужской области.
«Вчера скоропостижно скончался наш любимый ультрамарафонец Константин Горохов», — говорится в сообщении.
Известно, что Горохов пробежал около 520 классических марафонов и более 1,7 тысячи сверхмарафонов. Он также вошёл в Международный рейтинг лучших марафонцев мира.
Фото: соцсети.