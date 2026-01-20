Рязань
Суд запретил приложение для айфонов, изменяющее голос при звонке
Отмечается, что это приложение могут использовать для совершения телефонных звонков, направленных на призывы к экстремистской деятельности, а также для распространения ложных сообщений о террористических актах, включая угрозы в отношении объектов социальной инфраструктуры, государственных органов, транспортных средств и мест массового скопления людей.