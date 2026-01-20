Суд запретил приложение для айфонов, изменяющее голос при звонке

Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать приложение для айфонов, которое меняет голос абонента во время телефонных звонков. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил административный иск о запрете распространения в Арр Store и на сайте apps.apple.com приложения по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это приложение могут использовать для совершения телефонных звонков, направленных на призывы к экстремистской деятельности, а также для распространения ложных сообщений о террористических актах, включая угрозы в отношении объектов социальной инфраструктуры, государственных органов, транспортных средств и мест массового скопления людей.