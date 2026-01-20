Суд обязал дроппера из Самары вернуть 57-летней рязанке деньги

Установлено, что в июне 2025 года женщину добавили в Telegram-канал, «связанный с покупкой и продажей криптовалюты». После беседы с администратором потерпевшая перевела неизвестному 85 тысяч рублей по номеру банковской карты. Выяснилось, что деньги поступили на счет 28-летнего жителя Самары, выполнявшего роль дроппера. Прокуратура через суд потребовала вернуть женщине средства.