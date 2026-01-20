Стало известно, когда в больницах может появиться вакцина от аллергии на пыльцу
Первая в мире вакцина от аллергии на пыльцу березы может поступить в медицинские учреждения уже в 2026 году. Она создана российскими учеными. Отмечается, что вакцина «Аллергарда» успешно проходит клинические испытания. Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России прогнозируют высокую эффективность. Вакцина создана на основе рекомбинантной молекулярной конструкции. В дальнейшем ее планируют адаптировать для лечения других видов аллергии.
Стало известно, когда в больницах может появиться вакцина от аллергии на пыльцу. Об этом сообщает
Первая в мире вакцина от аллергии на пыльцу березы может поступить в медицинские учреждения уже в 2026 году. Она создана российскими учеными.
Отмечается, что вакцина «Аллергарда» успешно проходит клинические испытания. Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России прогнозируют высокую эффективность.
Вакцина создана на основе рекомбинантной молекулярной конструкции. В дальнейшем ее планируют адаптировать для лечения других видов аллергии.