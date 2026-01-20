Рязанке не выдали льготное лекарство, минздрав объяснил задержку браком партии

Рязанка написала жалобу под постами губернатора Павла Малкова, сообщив, что уже два месяца не может получить льготный препарат Адеметионин, который принимают при заболеваниях печени. В региональном минздраве объяснили задержку в получении браком всей закупленной партии.
«Два месяца не могу получить препарат Адеметионин. Сказали звонить по телефону 38-46-76, но дозвониться нереально. Все операторы заняты. Просьба пояснить, когда и где я смогу его получить», — написала женщина.
В ответе регионального министерства здравоохранения пояснили, что проблема связана с поставкой.
«Данный препарат мы закупили в прошлом году. К сожалению, вся партия оказалась бракованной, поэтому были вынуждены вернуть ее поставщику. Сейчас идет новая закупка, по которой поставку ожидаем не позднее 26 января», — ответили в министерстве.
Согласно данным на портале госзакупок, контракт на поставку препарата был заключен с компанией ООО «Здравсервис». Определение поставщика завершили 26 ноября 2025 года, а подписанный контракт опубликовали 9 декабря 2025 года.
Стоимость контракта составила два миллиона 10 тысяч рублей. Закупили 7,5 тысяч единиц товара (в документах указана дозировка — 400 мг; общий объем, находящийся в закупке, — три миллиона мг).
Справка:
Согласно открытым данным, Адеметионин — это действующее вещество, естественное для организма человека, играющее ключевую роль в защите и восстановлении печени. Препарат обладает гепатопротекторным, желчегонным и антидепрессивным действием. Основные показания к применению — внутрипеченочный холестаз, хронические заболевания печени и другие состояния, требующие медикаментозной поддержки функции органа.